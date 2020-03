Ansatte låner Air Greenland krise-penge

Thomas Munk Veirum Onsdag, 25. marts 2020 - 11:46

Coronakrisen og en midlertidig nedlukning af al rutetrafik i luften har smadret størstedelen af Air Greenlands forretningsgrundlag i den kommende tid.

Nu er flyselskabet blevet enige med medarbejderne om en plan for at udskyde lønomkostninger under krisen.

Aftalen skal sikre, at medarbejderne så vidt muligt beholder deres job, og samtidig sikre, at Air Greenland har penge til at betale regninger med, mens krisen står på.

Hovedpunkter i aftalen:

Trappemodel hvor dem der tjener mest får tilbageholdt 50 procent af lønnen. Det nedtrappes til 10 procent.

Tjener man under 34.000 om måneden får man ikke tilbageholdt en del af sin løn.

Alle pensionsindbetalinger tilbageholdes.

Aftalen gælder én måned. Den tilbageholdte løn skal udbetales senest til august.

Nogle medarbejdere kan ikke komme hjem. Andre kan ikke møde. Der er lavet aftale om øget fleksibilitet, så Air Greenland undgår for mange dyre tillæg.

Der er indgået aftaler med fem forskellige fagforeninger og de dækker stort set alle koncernens knap 600 ansatte.

- De faglige organisationer har støttet op og har kunnet se nødvendigheden af, at der bliver gjort noget nu og her. Så i løbet af få dage er det lykkedes at få aftale på plads, siger Mads B. Christensen, HR direktør i Air Greenland til Sermitsiaq.AG.

Aftalen giver Air Greenland omkring 10 millioner kroner i ekstra midler til at betale regninger under krisen.

opdateres...