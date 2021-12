Ansatte chikaneres i fritiden

Redaktion Onsdag, 15. december 2021 - 09:43

Der skal mere fokus på, at ansatte risikerer at blive udsat for vold i deres fritid, fordi kunder, klienter eller anstaltsindsatte har set sig sure på dem. Det skal en opdatering af arbejdsmiljøloven være med til at sikre. Det skriver avisen AG.

- Det kan for eksempel være anstaltsbetjente, politibetjente, sundhedspersonale eller lærere, der bliver kontaktet privat og udsat for vold, fremgår det af lovforslaget, som netop er sendt i høring.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) hilser initiativet velkomment. Mere generelt mener hun, at der er grund til at styrke fokus på det psykiske arbejdsmiljø og modernisere reglerne.

Arbejdsmiljøloven i Grønland er fra 1986 og har senest gennemgået en større ajourføring i 2005. Til sammenligning har den danske arbejdsmiljølov været ændret 25 gange siden 2005.

- Er det en tilfredsstillende, at lovgivningen ikke er blevet opdateret i Grønland før nu?

- Generelt er gammel lovgivning et problem for Grønland. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at der sker mange ændringer i danske lovgivning og grønlandsk lov ikke er tidssvarende. Men ansvaret er hos Naalakkersuisut, og jeg er glad for man nu tager ansvar for det, svarer Aaja Chemnitz Larsen.

