Anorthosit: Mine er nu officielt åbnet

Jesper Hansen Tirsdag, 03. september 2019 - 11:05

Det var en glad og meget tilfreds borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen, der sammen med bestyrelsesformand Flemming Knudsen fra Hudson Greenland A/S onsdag i sidste uge kunne erklære anorthosit-minen i Qaqortorsuaq ved Kangerlussuaq for åben.

Minen, der har været i produktion siden forsommeren og allerede nu har sendt den første skibsladning anorthosit til Canada, er den første mine i Qeqqata Kommunia.

En milepæl

- Åbningen af minen er derfor en vigtig milepæl for Qeqqata Kommunia og ikke mindst for Grønland. Det er en del af Qeqqata Kommunias planstrategi, hvor vi vil gøre kommunen så attraktiv som muligt for mineindustrien, sagde Malik Berthelsen, der samtidig bød Hudson velkommen som en del af Qeqqata Kommunia.

- Jeg vil gerne sige tak til Hudson Greenland, der ikke længere er et udefrakommende selskab, men et lokalt selskab, for den utrættelige kamp, I har taget til gavn for hele Grønland.

Skatter og beskæftigelse

Flemming Knudsen takkede for velkomsten og kvitterede med et løfte om både beskæftigelse og skatter:

- Vi ser frem til den dag, hvor vi udover at sikre grønlandsk beskæftigelse kan bidrage med skat og royalty. Det betyder, at vi tjener penge. Noget også vores aktionærer vil sætte pris på.

Lang proces

Minen i Qaqortorsuaq har været nogle år undervejs, fortæller Malik Berthelsen:

- Hudson har været aktiv i området i snart 20 år. Først ledte man efter diamanter, så sjældne jordarter, men det var først, da man opdagede anorthosit-forekomsten, at det gik stærkt. VVM-redegørelsen blev præsenteret på borgermøde i Qeqqata Kommunia i august 2015. Samme år i september blev udvindingsaftalen godkendt af Naalakkersuisut, og i april 2016 fik man underskrevet IBA-aftalen.

Bestyrelsesformand Flemming Knudsen, Hudson Greenland A/S, byder velkommen til gæsterne fra Qaqqata Kommunia og medarbejderne. På grund af logistik-problemer var repræsentanterne fra Naalakkersuisut forhindret i at deltage. Hudson Greenland

- Og nu i dag kan vi altså erklære en fungerende mine for åben, siger den begejstrede borgmester, der ikke kan lade være med at minde om, at det er vigtigt at bevare lufthavnen i Kangerlussuaq:

- Personalet og udstyr skal fragtes til og fra Grønland. Derfor er det vigtigt at bevare Kangerlussuaq lufthavn, og Qeqqata Kommunia er derfor klar til at kunne overtage den, så vi i fælleskab kan udvikle Kangerlussuaq.

Hvidt sand

Anorthosit er et mineral, der minder om hvidt sand, som har givet navn til lokaliteten Qaqortorsuaq – på engelsk White Mountain.

Anorthosit anvendes blandt andet til produktion af glasfiber, maling og CO2-fri hvid cement. Hudson har en 50-årig udvindingstilladelse til forekomsten ved Kangerlussuaq, der anslås at indeholde anorthosit til mindst 100 års produktion.