Anori: Succes både ude og hjemme

Walter Turnowsky Lørdag, 29. december 2018 - 10:00

Siden premieren i Nuuk i september har spillefilmen 'Anori' været vist i yderligere 12 grønlandske byer. Og overalt er den blevet taget godt imod, fortæller filmens instruktør Pipaluk Kreutzmann Jørgensen.

- Vi er helt vildt og stolte over den gode modtagelse, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Publikumstallene har været flotte, og reaktioner på filmen har også været positive.

- Mange har fortalt, at de er taknemlig for, at der kommer kultur i form af filmkultur til deres by. I Upernavik er der for eksempel kun blevet vist to grønlandske film inden for de sidste ti år, siger Pipaluk Kreutzmann Jørgensen.

Mange spørgsmål efter visningerne

Mange har desuden spurgt ind til spørgsmålet om voldelige parforhold, selvom det ikke direkte er en del af filmen, men har tjent som drivkraft til at skrive den.

- Det har været lidt af en øjenåbner for mig. Det er er åbenbart et stort behov for at tale om sådanne ting.

Hun har også oplevet, hvordan en gruppe på 14 til 16-årige diskuterede de filmiske greb, som er brugt i filmen. Blandt andet, den kendsgerning, at den er fortalt i flere lag.

- De har altså nogle skarpe hjerner, de unge mennesker.

Internationale priser

Det er ikke kun i Grønland, filmen er blevet lagt mærke til. På nuværende tidspunkt har den allered høstet tre filmpriser. Ved imagineNative-festivallen i Toronto vandt Pipaluk K. Jørgensem prisen som 'emerging director', ved Interrobang-festivallen i DeMoines blev den bedste spillefilm og ved Hollwood Film Festival vandt den en 'silver screen' pris.

- Jeg ser det sådan, at det ikke bare er mig, der har fået de priser, men at det er Grønland, der har fået dem.

Og med det rygstød sendes filmen nu ud til resten af verden. Næste år bliver den vist i blandt andet USA, New Zealand og selvfølgelig Danmark.

- Og så er der noget rigtig stort, men det kan jeg ikke afsløre endnu, siger Pipaluk Kreutzmann Jørgensen.

Håber på flere film

Hun håber, at succesen kan føre til, at der kommer flere grønlandske film på det store lærrede.

- Først og fremmest er det vigtigt, at vi fortæller vores egne historier. Og så er det jo fantastisk når det også virker internationalt.

Selv er Pipaluk Kreutzmann Jørgensen allerede i gang med sin næste film.

- Det skal gå hurtigere end denne gang, siger hun med henvisning til, at det tog otte år fra idéen til filmen opstod, til den var færdig.

- Jeg håber i hvert tilfælde at det bliver lidt lettere at få støtte, efter vi har vist, at vi kan producere en succesfilm.