Anonym kilde: Virksomheden Tarraq levede ikke op til servicekontrakten

Noget tyder på, at ildsjælen Storm Ludvigsen kan have været godtroende i forbindelse med administrationen af servicekontrakten med Kommuneqarfik Sermersooq, skriver avisen Sermitsiaq.

Storm Ludvigsen har nemlig under Sermitsiaqs dækning af hjemløseherberget Kialaarfik ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at han ikke er nogen administrator, og at han derfor lader andre i virksomheden tage sig af regnskaberne og dokumentationerne, også på trods af at han tidligere overfor Sermitsiaq påvist at kommunens betalinger til hans virksomhed Tarraq ikke altid er sket ved et betalingsmåneds udgang.

De medførte til frustrationer, da han ikke var i stand til at betale sine medarbejdere løn rettidigt. Han mente desuden, at partiet Inuit Ataqatigiit skulle have vendt ham ryggen, efter han havde valgt at forlade partiet. Han følte sig ignoreret og kunne end ikke ifølge eget udsagn komme i tale med borgmesteren om kommunens manglende vilje til at overholde servicekontrakten.

Men avisen Sermitsiaq er kommet i besiddelse af dokumentation fra en anonym kilde hvis identitet redaktionen er bekendt med.

I dette dokument bliver det påvist, at virksomheden Tarraq har været meget vanskelig at arbejde sammen med, endvidere påpeges det, at virksomheden har vanskeligheder med at dokumentere, hvordan midlerne fra kommunen bliver brugt.

