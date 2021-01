Anna W: Ingen planer om at slække på forsamlingsgrænse

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 19. januar 2021 - 10:37

Selvom der er lukket ned for almindelige rejser fra Danmark til Grønland, er der stadig rejsende, der ankommer til Grønland. Både folk der skal hjem efter juleferie og herefter rejsende, som udfører samfundskritiske opgaver.

Derfor mener Naalakkersuisut ikke, at det er sundhedsfagligt forsvarligt at slække på restriktioner i forhold til forsamlinger, der blev forlænget til at gælde frem til slutningen af april i år. Det oplyser Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim:

- Selvom der er lukket ned for almindelig indrejse til landet, er der forsat løbende indrejsende personer som udfører samfundskritiske opgaver. Disse personer kan utilsigtet medbringe Covid-19, selvom de bliver testet før indrejse, siger hun og fortsætter:

- Der er derfor forsat et behov for forsamlingsrestriktionerne, særligt set i lyset af den engelske variant som anses for at være en trussel mod vores strategi om at holde landet Covid-19 fri, siger Anna Wangenheim i en pressemeddelelse.

Dialog med GIF

Grønlands Idrætsforbund har i denne uge udtrykt ærgrelse over forlængelsen af forsamlingsrestriktioner.

LÆS OGSÅ: GIF undersøger mulighed for små turneringer

Sådanne restriktioner betyder nemlig, at maksimalt 100 personer må forsamles indendørs, maksimalt 250 personer må forsamles udendørs, mens forsamlinger med deltagere på tværs af kommunegrænser ikke er tilladt.

- Det ærgrer os meget, at vi fortsat ikke kan gennemføre stævner på tværs af landet, da vi ser, at det har konsekvenser for aktivitetsniveauet, udtaler GIF’s formand Nuka Kleemann, der udtrykker forståelse for restriktionerne.

Naalakkersuisoq for sundhed forsikrer, at hun er i dialog med Grønlands Idrætsforbund, og at dialogen blandt andet drejer sig om forsamlingsrestriktioner.

- Naalakkersuisut støtter idrætsforeningerne og deres indsats for at fremme befolkningens sundhed, men indtil det er sundhedsmæssigt forsvarligt, vil restriktionerne ikke blive slækket. Jeg vil opfordre til, at vi alle forsat holder os aktive ude som inde, på den bedste måde vi kan med de nuværende restriktioner, siger Anna Wangenheim.