Anna Wangenheim: Selvfølgelig skal jeg på orlov

Merete Lindstrøm Fredag, 05. juni 2020 - 07:47

Efter en udmelding fra Demokraatits fungerende formand, Nivi Olsen, om at de nye naalakkersuisut fra partiet ikke skulle have orlov for nuværende, har der været reaktioner på, at Steen Lynge og Anna Wangenheim ikke har søgt orlov fra Inatsisartut endnu. Men det skal der ikke være tvivl om, understreger Anna Wangenheim.

- Jeg er selv principielt imod dobbeltmandater. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal have orlov, når vi starter på en ny samling til efteråret, siger hun.

Aldrig haft intention om dobbeltmandat

Anna Wangenheim mener, det er en misforståelse, at hun og Steen Lynge ikke vælger at tage orlov med det samme, det handler simpelthen om den parlamentariske arbejdsgang, siger hun.

- Suppleanter kan tidligst indsættes ved samling. Så parlamentarisk kan de ikke indsættes før samlingens start til efteråret, siger den nye Naalakkersuisoq for Sundhed.

Dyrt at indkalde suppleanter nu

Hun erkender at, det kunne være gjort på forårssamlingens sidste dag, men det gav ikke mening at flyve suppleanter ind til Nuuk for de få timer, der var tilbage af samlingen, og hele processen omkring de nye poster i Naalakkersuisut blev forhandlet på plads i sidste time, fortæller hun.

- Det skete så hurtigt, og det ville være dyrt og besværligt at få suppleanterne hentet ind. Det var en inatsisartutbeslutning, at vi gør det til efterårssamlingen, siger Anna Wangenheim.