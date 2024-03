Anna Wangenheim: Anvis dem til en billigere bolig

Oline Inuusuttoq Olsen Lørdag, 09. marts 2024 - 09:33

14 ansatte i Dronning Ingrids Hospital har i en skriftlig henvendelse til sundhedskartellet PPK klaget over de nye huslejepriser i Qatserisut-tårnene. En af dem er Bea Jeremiassen, som har takket nej til en lejlighed med to soveværelser til en husleje på cirka 15.000 kroner om måneden.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Medlem af Inatsisartut for Demokraatit og familie- og sundhedsordfører, Anna Wangenheim, kritiserer naalakkersuisut for ikke at have varslet om huslejepriserne tidligere, og hun mener, at der ellers var lagt op til at boligerne havde nogle helt andre prisklasser.

– For det første er det dybt kritisabelt, at Naalakkersuisut ikke tidligere har varslet om huslejepriserne, da de offentliggjorde aftalen om nye personaleboliger. Jeg vil gerne have bekræftet, hvor længe Naalakkersuisut har kendt til disse priser. Det er kommet som et chok for medarbejderne, da pjecerne til boligerne til dags dato ellers viser nogle helt andre prisklasser, siger Anna Wangenheim.

