Anna Wangenheim raser over droppet rekrutteringsplan

Merete Lindstrøm Mandag, 11. juli 2022 - 13:02

Anna Wagenheim er langt fra tilfreds med et §37 svar hun har fået fra naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen om rekruttering af cubansk sundhedspersonale.

Selvom det langt fra er et nyt problem i sundhedsvæsenet, at der mangler personale, så står det endnu værre til i øjeblikket.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut har ingen planer om at ansætte cubanske læger

Sundhedsvæsenet har meldt ud, at rekrutteringen går endnu mere sløjt i øjeblikket og, at det betyder nedgang i aktiviteter her i sommer i hele landet. Derfor forstår Anna Wangenheim heller ikke, hvorfor naalakkersuisut ikke sætter gang i et projekt med sundhedspersonale fra Cuba.

I et svar til Anna Wanghenheim har Mimi Karlsen slået fast at projektet er en død sild, og at man i stedet fokuserer på rekruttering fra hele verden, men at der er et stykke vej endnu.

Dårlige undskyldninger for ikke at komme i gang

Der er nemlig mange ting, som skal undersøges, inden man kan rekruttere folk fra andre lande end norden til sundhedsvæsenet. Det er blandt andet godkendelse af udenlandske uddannelser og autorisationer, sikring af det sproglige niveau, journaliseringssprog, tolkning i sundhedsvæsenet samt skole- og dagtilbud til børn og jobmuligheder til ægtefæller, lyder det blandt andet fra naalakkersuisoq.

Men det er simpelthen for vattet, mener Anna Wangenheim, som påpeger, at det er standard i sundhedsvæsenets rekruttering, at der orienteres og informeres om muligheder i fritid og for familielivet det pågældende sted.

- Lad mig slå én ting fast i Naalakkersuisuts manglende villighed til at tænke på dette konkrete projekt. Det er, at alle begrundelser blot bliver undskyldninger, fremfor at det bliver et håndgribeligt projekt, hvor man sagtens kunne nedsætte en arbejdsgruppe for at arbejde med integrering af udefrakommende medarbejdere.

Grønland skal gøre sine egne erfaringer

Hun mener, man bør blive klogere ud fra egne erfaringer med et forsøgsprojekt, frem for at tale mere om det og se på islandske erfaringer, hvilket Mimi Karlsen også nævner som noget af det der sker i øjeblikket.

- Man kunne starte projektet op med en lille håndfuld sundhedsfaglige indenfor afgrænsede fagområder og så evaluere på det. Det var det, der var hensigterne dengang jeg satte det i gang, i min tid som Naalakkersuisoq. Alternativet er at acceptere status quo, bedrive rovdrift på de få fastansatte og fortsætte den endeløse rekruttering fra Danmark i få uger ad gangen.

Forslaget med at hente sundhedspersonale fra Cuba er Anna Wangenheims eget fra da hun sad på posten som naalakkersuisioq for sundhed. Og hun har ikke tænkt sig at lade det lige.

- Jeg har tænkt mig at lave et beslutningsforslag til efterårssamlingen, hvor flertallet og alle partierne kan forholde sig til emnet. Det vil være at skabe den nødvendige politiske dialog forud for en beslutning. Hvis Mimi ikke vil, vil jeg.