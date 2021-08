Anna Wangenheim kritiserer Naalakkersuisuts coronahåndtering

Merete Lindstrøm Mandag, 16. august 2021 - 13:04

Den seneste coronastrategi er udarbejdet af det tidligere Naalakkersuisut tilbage i marts måned, og den er forældet og uden hold i den smittesituation, som landet står i lige nu, mener tidligere Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wanngenheim (D).

Overordnede mål i strategien fra marts Undgå vidtgående sundhedsmæssige konsekvenser med mange syge og døde. Undgå større belastning af sundhedsvæsenet så det kan varetage normal drift og opretholde de sædvanlige funktioner og dermed bidrage til folkesundheden. Undgå store og omkostningstunge nedlukninger af væsentlig samfundsmæssig betydning. Herved sikres driften af alle væsentlige samfundsstrukturer som uddannelsessektoren. Hovedparten af erhvervslivet kan ligeledes holdes i gang. Undgå, at der kommer smittede ind i Grønland. Hvis der kommer smitte ind - undgå større udbrud. Undgå en egentlig epidemi med smittespredning flere steder i Grønland samtidig.

- Det nye Naalakkersuisut har endnu ikke revideret strategien, hvilket er mærkeligt, da der aldrig før har været så mange smittede på landsplan. Det er efter min mening mangel på rettidig omhu og mangel på politisk styring. Det er ikke godt nok. Igen må jeg sige, at det virker som om, at Naalakkersuisut ikke aner, hvad de skal stille op, tordner Anna Wangenheim.

Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede (IA) slår fast, at alle tiltag, der indføres, er besluttet af partiformændende i Inatsisartut i fællesskab. Han understreger, at strategien med at åbne landet gradvist op i sig selv er en ændring af den tidligere strategi, fordi man har været bekendt med risikoen for, at der ville komme smittespredning, når man åbnede mere op for landet.

- Det bedste værn lige nu er vaccinationsprogrammet, og at vi hver især tager et medansvar. Det er positivt, at så mange har taget imod vaccinen. På grund af smitteudbruddet i øjeblikket pågår der krisehåndtering for at inddæmme smitten, hvor vi forsøger at lave restriktioner, som ikke rammer skævt og går ud over for mange, men som forholder sig til smittesituationen de enkelte steder i landet, siger Múte B. Egede.

Bekendtgørelser med udløb

Der er i øjeblikket flere gældende bekendtgørelser, med forskelligt indhold og forskellige retningslinjer i landsdelene, der løber frem til 24. august, samt et alkoholforbud som kun gælder for Sisimiut. Alkoholforbuddet udløber ved midnat i dag.

Naalakkersuisut havde en genåbningsstrategi på vej i begyndelsen af juli, da det nuværende smitteudbrud begyndte. Delta-variantens indtog i landet har givet nogle nye udfordringer, som har forsinket genåbningsstrategien, men målet er der endnu, slår Múte B. Egede fast.

- Vi skal gradvist tilbage til en normal hverdag, og finde en måde at leve med corona på. Det er også det, et bredt flertal af befolkningen ønsker. Den vigtigste politiske opgave er og vil altid være, at vi varetager folks sundhed. Men som det næste skal vi sikre at samfundshjulene kører, siger han.

Håbløs kommunikation

Men det er ikke bare strategien, som Anna Wangenheim er utilfreds med.

- Desværre har vi i denne uge oplevet kommunikationsfadæser, hvor Naalakkersuisut forklarer de aktuelle, store udfordringer med, at embedsværket har så travlt. at de ikke kan følge med. Det er helt simpelt verdens dårligste undskyldning, mener Anna Wangenheim.

- Bekæmpelsen af den her pandemi kræver først og fremmest politisk lederskab. Naalakkersuisut skal udstikke klare retningslinjer og have en klar strategi med klare målsætninger, så embedsværket har noget at forholde sig til og noget at arbejde ud fra. Det helt centrale problem her er, at Naalakkersuisut ikke tør udvise lederskab – formentlig fordi man i Naalakkersuisut ikke aner, hvad man skal stille op, lyder kritikken.

Múte B. Egede tager kritikken omkring kommunikationen til sig.

- Vi kan altid blive bedre til de ting, vi foretager os. Vi tager gerne imod konstruktiv kritik på områder, hvor vi skal stramme op, og vi arbejder videre på at opnå den bedste måde at kommunikere klart og tydeligt til befolkningen på, siger han.