Anna Wangenheim får toppost

Thomas Munk Veirum Lørdag, 14. maj 2022 - 14:38

Lørdag afholdt Demokraatit sit landsmøde, hvor Jens-Frederik Nielsen blev genvalgt til endnu en periode som formand for partiet, der i øjeblikket er i opposition i Inatsisartut.

- Jeg er glad for tilliden, og jeg vil ydmygt tage handskerne på og fortsætte det hårde arbejde, og den linje jeg har lagt.

- Vi søger indflydelse, når det giver mening, og den linje vil jeg fortsætte med, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Bestyrelsen Formand: Jens-Frederik Nielsen Politisk næstformand: Anna Wangenheim Organisatorisk næstformand: Nivi Olsen Kasserer: Malene Vahl Rasmussen Medlem: Steen Lynge Medlem: Rachel Ingemann Medlem: Lena Ravn Davidsen

På landsmødet skete der dog også en markant ændring i partiets øverste ledelse, hvor Anna Wangenheim får en toppost som politisk næstformand.

Hun afløser Steen Lynge på posten. Ifølge Jens-Frederik Nielsen havde Steen Lynge selv indstillet Wangenheim til at overtage posten.

Jens-Frederik Nielsen blev genvalgt som formand på landsmødet. Leiff Josefsen

Anna Wangenheim har tidligere markeret sig som naalakkersuisoq for sundhed, da Demokraatit var med i Kim Kielsens koalition, som sad op til inatsisartutvalget sidste år.

Vil søge kompromiserne

Ifølge formand Jens-Frederik Nielsen har partiet nu sigtekornet indstillet på den række af reformer, som ser ud til at være undervejs i Inatsisartut inden for blandt andet uddannelse, skat og udenrigspolitik.

Partiet er i opposition men vil gøre sit for at opnå indflydelse fra sag til sag, lyder det fra formanden:

- Vi har allerede været til de første forhandlinger om en fremtidig udenrigspolitik. Vi har givet vores indspark, og nu skal forhandlingerne konkretiseres mere, og vi håber at få indflydelse.

- Vi skal søge kompromiser for at være med i arbejdet og for at det skal lykkes at få indflydelse. Men det er sådan politik er, siger Jens-Frederik Nielsen.