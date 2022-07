Anna W. springer ud i privatsygepleje

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 28. juli 2022 - 07:47

Anna Wangenheim, der er Inatsisartut-medlem for Demokraatit starter en enkeltmandsvirksomhed, hvor hun tilbyder ekspertise indenfor sundhed og forebyggelse.

Det er spæde skridt til at iværksætte en privatpraktiserende sygepleje, der vil gøre op med det system, som politikerne sætter rammerne for i landet.

- Der findes allerede privatpraktiserende tandlæger og fysioterapeuter. Og det er tid til at åbne en privatpraktiserende sygepleje. Jeg starter mit arbejde som konsulentvirksomhed for at udfordre sundhedssystemet i landet, fortæller Anna Wangenheim til Sermitsiaq.AG.

Konsulentvirksomheden Qimuttoq (den ledende og vejledende slædehund, red.) skal blandt andet have fokus på palliativ og rehabiliterende behandling samt vejledning til de nærmeste pårørende til patienten. Det er ting som hun synes, mangler i sundhedsvæsenet.

- Jeg kan se, der er behov for palliativ behandling og vejledning til pårørende, når en patient ikke kan hjælpes medicinsk. Her vil jeg tilbyde min ekspertise for at hjælpe familier igennem den hårde proces, fortæller hun.

Livstilssygdomme vinder ind

- Der er behov for bedre forståelse af livstilssygdomme, og hvordan man tilpasser sig en ny tilværelse med sygdommen, siger hun om muligheden for behandling og vejledning omkring livstilssygdomme.

Anna Wangenheim sidder i familie- og sundhedsudvalget i Inatsisartut og er tidligere Naalakkersuisoq for Sundhed. Politisk har hun primært arbejde for sundhed, og reformering af sundhedsområdet. Hun påpeger, at politiske tiltag for at gøre systemet mere fleksibelt kan tage længere tid, men mener, at hun kan udfordre sundhedssystemet ved at starte en virksomhed.

Tager tid at ændre systemet

- Det er rigtigt, at jeg som politiker kan gøre meget for at ændre systemet. Men så skal jeg have flertallet i Inatsisartut bag mine forslag. Jeg indrømmer gerne, at det har jeg ikke tålmodighed til, siger hun og fortsætter:

- Så længe, vores sundhedssystem kun har fokus på det offentlige, så er det begrænset, hvor meget sundere borgerne kan blive. Jeg vil udfordre det offentlige, og starte en enkeltmandsvirksomhed for borgernes sundhed, siger hun.