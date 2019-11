Anklage: Steddatter voldtaget gennem otte år

Redaktionen Tirsdag, 26. november 2019 - 17:49

Onsdag skal Grønlands Landsret behandle en alvorlig sag om seksuelle overgreb.

Det skriver AG.

Ifølge anklagemyndigheden drejer ankesagen sig om en mand sidst i 40’erne fra Uummannaq.

Han er tiltalt for, i perioden fra 2001-2009 at have voldtaget sin steddatter på forskellige adresser i Uummannaq. Overgrebene er ifølge anklagen foregået fra pigen var 13 til hun var omkring 21 år. Desuden er han tiltalt for at have voldtaget hende en gang i Sisimiut i 2013, da kvinden var omkring 25 år.

Manden er desuden tiltalt for at have haft anden kønslig omgang med en anden steddatter i Uummannaq samt at have forsøgt at gennemføre samleje med hende, hvilket mislykkedes da hun kæmpede imod ved at sparke manden. Disse overgreb foregik ifølge anklagen i perioden 1996 til 2005, da kvinden var under 15 år.

Manden nægter sig skyldig. Anklageren kræver syv års anbringelse på anstalt.

