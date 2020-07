Anklage: Solgte alkohol ulovligt for 84.000 kr.

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. juli 2020 - 15:12

Torsdag behandlede Sermersooq Kredsret en retssag mod en mand fra Nuuk. Manden var tiltalt for sammen med en anden person ulovligt at have solgt alkohol fra en bil.

Salget skulle have fundet sted tilbage i perioden 1. september 2018 til 1. december 2018. Det oplyser Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

De alkoholholdige drikkevarer, som blev solgt fra bilen, skulle have haft en værdi af ikke mindre end 84.000 kroner.

Accepterede bøde på 30.000 kr.

Derudover var manden også tiltalt for at have forsøgt at sælge 20 øl samt 240 øl den 1. december 2018. Salget af øllene mislykkedes dog, fordi manden blev sigtet og anholdt af politiet.

Politiassistent Margrethe Najaaraq Kleist førte sagen for politiet i retten, og politiet ønskede manden idømt en bøde på 30.000 kroner samt konfiskation af 57.600 kroner og 260 øl.

- Tiltalte erkender overtrædelsen og modtager en bøde på 30.000 kroner, men han var ikke enig i konfiskationsdelen af pengene, hvorfor han tog sagen i retten, oplyser Margrethe Najaaraq Kleist.

Dom indenfor 14 dage

Den anden person, som var tiltalt for at deltage i det ulovlige salg, har fået afsluttet sin sag:

- Den anden person har fået en bøde på stedet, som han har accepteret, hvorfor dennes sag er færdigbehandlet, oplyser politiassistenten.

Der faldt ikke dom i sagen torsdag, men den vil blive afsagt inden 14 dage.