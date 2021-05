Anklage: Ville smugle hashpenge ud

Redaktionen Torsdag, 20. maj 2021 - 16:59

Der var tilsyneladende gevinst for myndighederne klokken 10.24 torsdag den 24. april 2018 i en landets lufthavne.

Her stoppede de nemlig en mand, født i Horsens, som angiveligt havde til hensigt at tage 109.850 kroner i danske pengesedler med sig på rejsen til Danmark, kan man læse i anklageskriftet, som AG har fået indsigt i.

Anklagemyndigheden mener, at manden ville udføre de mange pengesedler som led i narkotikahæleri, idet politiet skønner, at de knap 110.000 kroner stammer fra salg af ikke under 109 gram hash.

Sagen skal for Sermersooq Kredsret i slutningen af maj og hvis ikke retten mener, der er tale om decideret narkotikahæleri, påstår anklagemyndigheden alternativt, at manden skal tiltales for hæleri ifølge Kriminallovens §111.

Desuden har den tiltalte overtrådt Selvstyrets bekendtgørelse fra 2016 om ind- og udførsel af varer, som bestemmer, at det lovpligtigt at udfylde en såkaldt udførselsangivelse, når man rejser ud af landet til Færøerne og Danmark.

