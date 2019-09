Anklage: Sexkrænker arbejder som politibetjent

Chefpolitiinspektør Svend Foldager udtaler, at det er korrekt, at Grønlands Politi har modtaget og efterforsket to sager vedrørende blufærdighedskrænkelse begået mod to piger. Anmeldelserne er indgivet mange år efter de påståede overgreb, skulle have fundet sted. Den mistænkte er afhørt til sagerne. Efterfølgende er sagerne vurderet juridisk, hvor der ikke er fundet bevismæssigt grundlag til at gå videre med sagerne.

Helt generelt skal det nævnes, at det altid er meget svært at få klarhed over, hvad der er sket, når en anmeldelse indgives mange år efter, at den skulle være begået.