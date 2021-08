Anklager: R. Kelly udnyttede mindreårige i årtier

Ritzau Torsdag, 19. august 2021 - 07:21

En højt profileret og forsinket retssag mod musikeren R. Kelly er onsdag gået i gang i den amerikanske storby New York.

Her står den 54-årige grammyvinder over for anklager om blandt andet at have misbrugt mindreårige seksuelt i årevis.

- Den her sag handler om en overgrebsmand, siger anklager Maria Melendez.

- Den handler ikke om en kendis, der godt kan lide at feste, tilføjer hun.

Retssagen mod R. Kelly, hvis borgerlige navn er Robert Sylvester Kelly, har været længe undervejs og ventes at vare omkring en måned.

Dokumentar satte fokus på beskyldninger

I årevis har den amerikanske sanger mødt forskellige beskyldninger.

Der blev pustet yderligere til anklagerne mod musikeren, efter at dokumentaren "Surviving R. Kelly" i 2019 satte fokus på hans fortid.

Retssagens anklager beskriver R. Kelly som "en mand, der i årtier brugte sin berømmelse, sin popularitet og et stort netværk til at udpege, groome og udnytte unge piger, drenge og kvinder seksuelt".

Udtrykket grooming beskriver en situation, hvor en mentalt eller aldersmæssigt overlegen person opbygger en relation til et barn eller en ung person med henblik på et seksuelt overgreb.

Forsvarer: Groupies, der er blevet hadske

Sagen mod R. Kelly er blevet forsinket over et år på grund af coronakrisen.

Han nægter sig selv skyldig i alle ni anklagepunkter mod ham.

Blandt anklagerne er, at han stod i spidsen for en ring af mennesker, der rekrutterede unge mennesker. En del af ringens arbejde bestod i at isolere piger og kvinder og gøre dem "finansielt afhængige af R. Kelly", lyder det.

R. Kellys forsvarsadvokat, Nicole Black Becker, siger onsdag, at sangerens påståede ofre er tidligere "groupies", der med tiden er blevet "hadske".

- Han rekrutterede dem ikke. De var fans. De henvendte sig selv til hr. Kelly, siger hun og tilføjer, at nogle af forholdene var "smukke" og "langvarige".

R. Kelly står til mellem ti år og livstid i fængsel, hvis han kendes skyldig.

/ritzau/Reuters