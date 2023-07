Anklagere udvider sag mod Trump og tiltaler pedel

Merete Lindstrøm Fredag, 28. juli 2023 - 05:46

Donald Trump beordrede sine ansatte til at slette videooptagelser fra overvågningskameraer i sit hjem i Florida.

Det skete samtidig med igangværende efterforskning af den tidligere amerikanske præsidents håndtering af fortrolige dokumenter.

Det hævder amerikanske statsanklagere ledt an af særanklager Jack Smith torsdag i en indberetning ved retten.

Derfor har storjuryen, der efterforsker Trump i sagen, tiltalt ekspræsidenten med tre nye punkter. Det betyder, at de nu har rejst i alt 40 tiltalepunkter mod Trump i sagen, der begynder i retten 20. maj 2024.

Med henvisning til en hændelse, hvor republikaneren Trump i et interview pralede med en "plan om et angreb" mod et fremmed land, anklages Trump for bevidst at have tilbageholdt fortrolige dokumenter.

Ifølge tiltalen forklarede Trump, at dokumentet var tophemmeligt. Ingen andre i lokalet i Trumps golfklub i New Jersey, hvor hændelsen skete, havde tilladelse til at se dokumentet.

- Dette er intet mindre end et fortsat desperat og flagrende forsøg fra Biden-familien og justitsministeriet, lyder det i en udtalelse fra Trumps kampagnehold.

De nye tiltaler kommer, efter at Trumps advokater torsdag var til møde på Jack Smiths kontor i USA's justitsministerium.

Yderligere er endnu en af Donald Trumps medarbejdere blevet tiltalt i sagen.

Det drejer sig om Carlos De Oliveira, en pedel, der er blevet tiltalt for henholdsvis sammensværgelse om at hindre rettergangen, falske udtalelser og ødelæggelse af dokumenter.

Hans advokat er ikke vendt tilbage på en henvendelse fra Reuters.

Sagen handler om stakkevis af hemmeligstemplede dokumenter, som Trump angiveligt tog med sig og opbevarede i sit hjem på ulovlig vis, efter at han tabte præsidentvalget i 2021 og forlod Det Hvide Hus.

Ifølge flere medier skulle Carlos De Oliveira have hjulpet Trump med at skjule dokumenterne fra de myndigheder, der prøvede at få fat på dem.

Trump, favoritten til at blive republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024, nægtede sig skyldig i sagen ved retten i Miami i sidste måned.

En anden Trump-medarbejder, Walt Nauta, erklærede sig tidligere på måneden ikkeskyldig i anklager om, at han skulle have hjulpet ekspræsidenten med at skjule dokumenterne.

De to Trump-ansatte er sammen med Trump tiltalt for at have forsøgt at slette videoer fra overvågningskameraer, som statsanklagerne ville have fat i, skriver mediet CNN.

Ifølge flere medier er Trump muligvis også tæt på at blive tiltalt af Jack Smith i en sag om forsøget på at omgøre valgnederlaget i 2020.

Særanklageren efterforsker, hvad Trump måtte have gjort i et forsøg på at vende sit valgnederlag til den nuværende præsident, Joe Biden.

Blandt andet er der tidligere kommet optagelser frem af telefonopkald, hvor Trump beder højtstående embedsmænd i delstaten Georgia om at "finde flere stemmer" til ham.