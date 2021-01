Anklager kræver ni år for knivdrab

Redaktionen Onsdag, 06. januar 2021 - 10:37

Det er uhyggeligt at læse anklageskriftet for retssagen mod en 19-årig mand født i Qaqortoq. Det skriver avisen AG.

Manden står tiltalt for med en kniv at have stukket og snittet en 62-årig kvinde i krop og ansigt for til sidst at have skåret halsen over på hende. Derudover lyder anklageskriftet på drabsforsøg, ligeledes med kniv, på en kvinde i midten af 40’erne.

Den yngre kvindes snarrådighed har formentlig reddet hende fra at få samme skæbne som den ældre kvinde. Ifølge anklageskriftet spillede hun nemlig død, efter manden havde stukket og snittet hende i ansigtet og på kroppen samt skar hende i halsen.

I den tro at den 45-årige kvinde var død, gik tiltalte ind i stuen og dræbte den 62-årige kvinde; mens det stod på lykkedes det den yngre kvinde at flygte fra boligen. Hun havde ifølge anklagen pådraget sig flere alvorlige behandlingskrævende skader, herunder en otte centimeter lang og et 1,5 centimeter dybt tværgående snitsår i halsen.

