Anklager kræver hårdere straffe i svindelsag med tråde til Grønland

Walter Turnowsky Onsdag, 23. oktober 2019 - 13:07

Bagmandspolitiet kræver strengere straffe for de to advokater Susanne Fryland og Lars Halgreen. Det kom frem, da ankesagen startede ved Østre Landsret mandag, skriver Jyllands-Posten.

Susanne Fryland og Lars Halgreen blev af Københavns Byret idømt henholdsvis fem et halvt års ubetinget fængsel og ni måneders betinget fængsel.

Den tredje dømte, Johan Schlüter selv, ankede ikke sin dom på fire års betinget fængsel. De to andre vil frifindes for en række forhold.

Alle tre blev ved byretten dømt for at forsøge at skjule 86 millioner kroner forsøgte i et grønlandsk vandprojekt.

Susanne Fryland og Johan Schlüter blev desuden for at snyde med copyright-pengene for film- og tv-producenterne, som deres firma forvaltede.

Under oprydningen i sagen omm copyright-pengene forsøgte de tre at snyde kreditorerne for 86 millioner kroner ved at overføre ejerandele i et grønlandsk vandprojekt til selskabet Aqua Green Holding ejet af deres ægtefæller.

Aqua Green Holding har dog reelt aldrig haft nogen ejerandel i det grønlandske vandprojekt NAFWA, som dermed uforvarende blev trukket ind i den omfattende svindelsag.

