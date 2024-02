Anklager kræver fire år for drabsforsøg

Kassaaluk Kristensen Fredag, 16. februar 2024 - 15:15

En mand i 20’erne er tiltalt for et drabsforsøg, og skal for retten i Sermersooq Kredsret mandag den 19. februar og tirsdag den 20. februar.

Anklagemyndigheden kræver en anstaltsanbringelse i fire år for drabsforsøget.

Ifølge anklageskriftet, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i, lyder anklagen at manden har stukket en dengang 27-årig mand otte gange i hovedet og tre gange på kroppen. Drabsforsøget er sket den 3. juli 2023 på åben gade i Nuuks bydel Nuussuaq ved butikken Akiki.

Konflikt om narkotika

I anklageskriftet forklares det, at drabsforsøget bunder i en konflikt om narkotika mellem de to mænd. Den tiltalte havde forsøgt at frarøve offeret narkotika. Forsøg på røveriet endte i tumult, hvorved den tiltalte trak en kniv.

Manden overlevede overfaldet og er blevet opereret for sine livsfarlige skader.

Grønlands Politi har efterfølgende været i Nuussuaq-området flere dage efter knivstikkeriet for at skabe ro og tryghed blandt beboerne i området.