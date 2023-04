Anklage: Mand voldtog udviklingshæmmet kvinde

Thomas Munk Veirum Torsdag, 13. april 2023 - 12:30

En sag om voldtægt af en udviklingshæmmet psykisk syg kvinde skal snart for retten i Nuuk.

I sagen er en 31-årig mand tiltalt for at have voldtaget kvinden den 9. marts 2021 mellem kl. 9 og 10 på en adresse i Nuuk-bydelen Nuussuaq.

Kvinden er diagnosticeret med skizofreni og vurderet til at have en mental alder svarende til cirka 12-13 år.

Kvinden var på tidspunktet for voldtægten 28 år, fremgår det er anklageskriftet.

Her står der videre, at manden efter at have haft samleje med kvinden tvang hende til at masturbere sig.

Udover voldtægtsanklagen er manden også tiltalt for vold og trusler i forbindelse med en episode, der fandt sted i august 2022.

Anklageren ønsker den tiltalte mand idømt anbringelse i anstalt i 12 måneder, og sagen skal køre i kredsretten 24. april.