Anklage: Mand brændte fire biler af

Thomas Munk Veirum Onsdag, 15. september 2021 - 09:34

Obs: Opdateret med kommentar fra mandens forsvarer.

Sermersooq Kredsret skal onsdag behandle en sag om en 25-årig mand, der er tiltalt for brandstiftelse og seksuelt overgreb.

Ifølge anklageskriftet satte den 25-årige ild på en bil på adressen Industrivej 27 i Nuuk den 2. december 2018.

Ilden spredte sig til yderligere tre personbiler samt en kontorbygning, der tilhører Grønlands Nationalteater.

Bygningen fik skader på muren under branden, og ifølge anklageskriftet løb skaderne samlet op i 918.810,54 kroner.

Codan Forsikring har fremsat et krav om erstatning på 319.390 kroner, og Kalaallit Forsikring kræver 599.420,54 kroner.

Også tiltalt for overgreb

Udover anklagen om brandstiftelse er den 25-årige mand også tiltalt for et seksuelt overgreb, han ifølge anklagen skulle have begået tilbage i 2014.

Her er manden tiltalt for at have haft et andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år.

Overgrebet skal være begået i Nuuk mod en dengang 13-årig pige, mens pigen sov.

Anklageren går efter, at den tiltalte skal et år og seks måneder i anstalt.

Mandens forsvarer oplyser til Sermitsiaq.AG, at den tiltalte erkender den del af anklagen, der handler om brandstiftelse.