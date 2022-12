Anklage: Hashhandel bag frostmillioner

Redaktionen Onsdag, 07. december 2022 - 16:54

Står det til anklagemyndigheden skal to mænd i henholdsvis 40 og 30 års-alderen sendes flere år i anstalten for at medvirke til at indføre og videresælge store mængder hash som led i organiseret narkokriminalitet i Sydgrønland.

Det bekræfter senioranklager Lars J. Petersen overfor AG.

- Vores påstande vil være i overensstemmelse med anklageskriftet, og som udgangspunkt vil det være fem og to år, siger han.

Sagen er spektakulær, idet der ikke er fundet og beslaglagt hash, men derimod hviler på fundet af kontanter og en tilståelse.

Det var sidste år i slutningen af oktober, at toldstyrelsen sidste år fortalte offentligheden, at et rutinetjek i Grønlandshavnen i Aalborg havde givet mere end almindelig pote i form af hele 7,7 millioner kroner i kontanter. Pengene blev derefter beslaglagt.

