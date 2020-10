Anklage om eksamenssnyd i bispevalgkampen

Redaktionen Torsdag, 01. oktober 2020 - 17:47

Grønlands universitet Ilisimatusarfiks rektor Gitte Adler Reimer afviser en anklage om plagiat i en 20 år gammel bacheloropgave, som den daværende teologistuderede Paneeraq Siegstad Munk afleverede til universitetet i 2000.

Og dermed får en beskyldning om eksamenssnyd ingen konsekvenser for Paneeraq Siegstad Munk, som i dag er provst i Sydgrønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Anklagen kommer fra bispekontoret, som i et brev til Ilisimatusarfik 10. august beskylder Paneeraq Siegstad Munk for at have snydt sig til sin bachelorgrad.

Anklagen faldt rent tidsmæssigt sammen med slutspurten til bispevalget 2. september. Et valg, hvor Paneeraq Siegstad Munk er blandt de fire kandidater.

Akademisk uredelighed er en meget alvorlig sag, som kan føre til tab af den akademiske grad, der er opnået i forbindelse med bedrageriet. Denne sanktion ville have fået fatale konsekvenser for Paneeraq Siegstad Munk, fordi tabet af bachelorgraden samtidig ville betyde, at hun ikke kunne stille op til bispevalget. Ifølge selvstyrets bekendtgørelse om valg af biskop er en bachelorgrad fra Ilisimatusarfik blandt forudsætningerne for at blive godkendt som kandidat.

- Der er ikke begrundet mistanke om plagiering, siger Rektor Gitte Adler Reimer.

Brevet til rektor

20 år efter bachelorprojektet skriver bispekontoret i august uopfordret et brev til GrønIands universitet lisimatusarfik:

– Vi har været nødt til at gennemgå Paneeraq Siegstad Munks bachelorprojekt for mulig afskrift.

Avisen har også talt med kandidat til biskop, Paneeraq Siegstad Munk:

- Det var et åbent forsøg på et karaktermord for at påvirke bispevalget, siger Paneeraq Siegstad Munk til Sermitsiaq.

