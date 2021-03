Ankesager: To domme for grove overgreb mod børn

Redaktionen Fredag, 12. marts 2021 - 08:41

I den første dom, der blev afsagt i mandags, blev en nu 42-årig mand, dømt for blandt andet at have voldtaget sin niece et ukendt antal gange igennem en årrække på 13 år. Overgrebene startede, da pigen var 8 år gammel. Herudover blev han dømt for at have stukket en finger i skeden på en anden niece, der på tidspunktet var cirka 5 år gammel. Overgrebene blev begået før 2008 i Ilulissat, fremgår det af en pressemeddelelse som Grønlands Politi har udsendt.

Manden blev i kredsretten idømt 3 års anstaltsanbringelse, hvorefter han havde anket dommen til frifindelse, men det resulterede blot i, at Grønlands Landsret hævede foranstaltningen til tre år og seks måneder.

- Jeg er tilfreds med, at landsretten fulgte min påstand om, at den tiltalte skulle idømmes en hårdere foranstaltning end i kredsretten. Selvom overgrebene er sket for over 12 år siden, var landsretten enig med anklagemyndigheden i, at den tiltalte skulle idømmes streng foranstaltning, udtaler anklagerfuldmægtig Christian Halstad.

Dom stadfæstet

I den anden dom, der blev afsagt af landsretten i onsdags, var en nu 54-årig mand dømt for at have befølt og voldtaget sin steddatter flere gange. Befølingerne startede, da pigen var 8 år, og voldtægterne skete primært, da pigen var 14 år. Overgrebene blev begået i Uummannaq og stoppede først i slutningen af 2019.

Manden blev i kredsretten idømt 5 års anstaltsanbringelse, hvilket også var anklagemyndighedens påstand. Manden ankede dommen til frifindelse, men landsretten kom onsdag morgen frem til samme resultat som kredsretten.