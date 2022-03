Ankesag om grov vold: Kvinde vil frifindes

Redaktionen Onsdag, 23. marts 2022 - 10:15

Grønlands Landsret har afsat to dage denne uge for at behandle en ankesag om grov vold.

Det skriver avisen AG.

Tiltalte, en 34-årig kvinde fra Sydgrønland, blev af Kujalleq Kredsret i november dømt skyldig i at have udøvet grov vold mod sin mand, idet hun havde opfordret fire unge mænd til at opsøge ham og tæske ham. Foranstaltningen for kvinden var seks måneders anbringelse i anstalten for domfældte, besluttede kredsretten.

Kvinden ankede dommen, som bevisanke, hvorfor landsretten skal vurdere, om der er tilstrækkeligt med beviser til, at den 34-årige kan kendes skyldig i anklagen. Sagen er berammet til at vare to dage fordi der skal være tid til forklaringer fra fem personer, herunder fire vidner foruden tiltalte selv.

Som AG beskrev i en retsreportage fra kredsretten november sidste år, blev de fire unge mænd alle dømt skyldige i manddrab. De blev samtidig idømt fire til syv års anstaltsanbringelse for at have opsøgt kvindens mand, udøvet vold mod ham og derefter have båret ham ud og efterladt ham på adressen Tukingasoq i Nanortalik.

Under proceduren i kredsretten fremhævede kvindens forsvarer, advokat Lars-Christian Sinkbæk, at det efter hans opfattelse ikke var bevist, at hans klient havde opfordret til vold mod den forurettede.

Du kan læse mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: