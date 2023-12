Anke frafaldet i Ivaaraq-sag

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. december 2023 - 08:16

Det kriminalretlige efterspil i Ivaaraq-sagen er blevet afsluttet.

Landsretten skulle tirsdag have behandlet sagen, da den dømte mand og hans forsvarer havde anket foranstaltningen med henblik på formildelse.

Men anken er frafaldet, har mandens forsvarer oplyst til Landsretten mandag.

Det fortæller specialanklager Lars Petersen til Sermitsiaq.AG.

I forlængelse af at forsvareren frafaldt sin anke, frafalder anklagemyndigheden også sin anke. Anklageren havde anket for at få en skærpet foranstaltning.

Vil overgå afsoning

- Vi har frafaldet anken ud fra den vurdering, at ud fra praksis og den konkrete situation kunne vi ikke regne med, at sagen ville føre til en højere sanktion, siger Lars Petersen.

Det var i september, at en 62-årig mand, der er tidligere ansat på institutionen Ivaaraq, blev dømt for voldtægt af en multihandicappet kvinde. Kvinden fødte i 2022 et barn som følge af voldtægt begået af manden.

Manden blev idømt anbringelse i anstalten i to år og ni måneder, hvilket altså blev anket, og skulle have været behandlet tirsdag.

Ifølge Lars Petersen har den dømte siddet tilbageholdt siden november sidste år, og han vil snarest overgå til afsoning af foranstaltningen.