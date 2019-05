Anita Hoffer fortsætter i Transparency International Greenland

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 30. april 2019 - 13:52

Transparency International Greenland har afholdt ordinær generalforsamling, og det er besluttet, at formanden Anita Hoffer skal fortsætte som formand mens Naaja H. Nathanielsen skal være næstformand.

Det skriver Transparency International Greenland i en pressemeddelelse.

TIG oplyser i deres pressemeddelelse, at fokus stadig vil ligge på åbenhed i myndighedernes forvaltning. Det gælder både åbenhed om beslutninger der træffes, men også generelt i forhold til kommunikation med samfundet.

- Transparens i beslutningsprocesser er et effektivt middel til at bekæmpe korruption, udtaler en samlet bestyrelse i pressemeddelelsen.

TIG vil også arbejde på at styrke dialogen og samarbejde med andre NGO’er. Det kan være gennem events eller anden fælles kompetenceopbygning.

Årsrapport

Transparency International Greenland har haft et travlt år i 2018. Ifølge deres årsrapport gik TIG ud af året med et overskud på 92.947 kroner. Trods det lille beløb er det en markant forbedring i forhold til året før, hvor overskuddet lød på 4.210 kroner.

Organisationens økonomi hviler til dels på medlemsbidag og dels på donationer og fonde. I 2018 har GrønlandsBankens erhvervsfond blandt andet givet 250.000 kroner til Transparency International Greenland til at understøtte projekter og til drift af sekretariatet.

Høj aktivitet i 2018

Selvom organisationen har været ”hæmmet af manglen på permanent sekretariat og et mere stabilt økonomisk grundlag”, har organisationen udført flere opgaver i 2018. Største aktiviteter for Transparency International Greenland var en workshop, ”My friend, my cousin, my businesspartner” under international antikorruption konference.

En konference om ytringsfrihed blev også afholdt i Nuuk. Organisationen gennemførte også et kursus i antikorruption for ansatte i Kommuneqarfik Sermersooq.

Bestyrelsens andre medlemmer er Aviaq Brandt, Dora Drechsel, Melissa Geisler Krogsgaard, Birita í Dali og Rasmus Riley, mens Sara Olsvig er suppleant for bestyrelsen.