Blev anholdt efter motorstop i stjålet jolle

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. juli 2021 - 10:57

Fredag morgen omkring klokken 05.40 fik en politipatrulje øje på en rød jolle, der sejlede rundt i området ud for svømmehallen i Nuuk.

Jollen havde en gummibåd på slæb, og betjentene kunne se, at jollen sejlede lidt mærkeligt og tilsyneladende fik gentagne motorstop.

- Det ser mærkeligt ud, og betjentene får anråbt de to i jollen og får dem i land.

- De to forklarer først, at de har lånt jollen, men ved nærmere afhøring erkender de på stedet, at de har stjålet jollen og gummibåden fra hver sit sted, fortæller Julie Senderovitz Bendtsen, vagtchef ved Grønlands Politi.

- Kan hurtigt blive farligt

Vagtchefen fortæller, at det er et velkendt fænomen, at det gode vejr frister nogle til at stjæle både eller gummibåde og begive sig ud på vandet. Politiet har fokus på problemet i øjeblikket, fortæller hun:

- Vi får anmeldelser, når det er godt vejr, især med de her joller og gummibåde der er lette at stjæle - det er svært få sikret dem ordentlig.

- Selvom vejret er godt, kan det hurtigt blive farligt. Hvis de to havde været ude på vandet og fået motorstop, ville ingen vide, at de var taget afsted. Så bliver der jo ikke reageret, siger Julie Senderovitz Bendtsen.

Det to personer var begge mænd i starten af tyverne, og de blev anholdt i forbindelse med episoden og efterfølgende løsladt.