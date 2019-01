'Angutivik' er nomineret til dansk teaterpris

Walter Turnowsky Tirsdag, 22. januar 2019 - 06:08

Gode anmeldelser, positiv respons fra publikum og nu endnu en nominering en pris, nemlig til Scenekunstprisen fra Performing Arts Platform i Aarhus.

Efter succes foran hjemmepublikummet, er forestillingen 'Angutivik' også blevet taget overordentlig godt imod i Danmark. Og nu er den altså den ene af tre nominerede forestillinger til prisen som Årets Forestilling.

- Det betyder meget for os, for det betyder, at vi fra Grønlands Nationalteater bliver mere eksponeret i Danmark, så man efterhånden begynder at kende mere til os, siger Klaus Geisler, der er en af de fire mænd i forestillingen. Kristian Mølgaard, Hans-Henrik Poulsen og Miki Jacobsen er de andre tre.

Positive reaktioner

Holdet bag stykket havde ikke umiddelbart forventet, at 'Angutivik' vil blive taget så godt imod i Danmark.

- Vi var spændte inden vi skulle vise forestillingen. Umiddelbart tænkte vi, at det var godt, at grønlændere i Danmark kunne få muligheden for at se den; men det viste sig, at hovedparten af publikum faktisk var danskere - og det var både overraskende og dejligt, siger Klaus Geisler.

- Det gav os muligheden for at vise, hvem vi er og vi kunne gå dybt ind i de fordomme mange i Danmark har om grønlændere.

I sagens natur var reaktionen meget forskellig foran hjemmepublikummet og foran det danske publikum. For mens mændene derhjemme kunne genkende sig selv i stykket, så var det for en del af det danske publikum et nyt møde med den grønlandske mand.

- Reaktionerne var stort set alle uhyre positive. Vi havde mange dybe samtaler efter forestillingerne og folk sagde til, at de var positivt overrasket over det, vi havde vist dem. Vi havde vist, hvem vi er og havde nedbrudt fordomme.

‘Autentisk’

Og det er også præcis den begrundelse som juryen begrunder sin nominering med.

- Mange af os i salen havde nok et par grønlandske klichéer i hovedet: Naturmennesket på de rene, snedækkede fjelde, eller den forsumpede eksistens, som storbyen har efterladt på en bænk på torvet. Men de fire grønlandske spillere viste os noget helt andet: mænd fuld af vilje og lidenskab; længsel og humor. Modbilledet virkede overbevisende, først og fremmest på grund af de fire personligheders dybe, autentiske klangbund i et udstrakt og kilometerdybt islandskab og et lille samfund i voldsom social, økonomisk og politisk forvandling, hedder det i motivationen.

Prisen vil blive uddelt fredag 25. januar og indtil da, kan man gå ind at stemme på 'Angutivik' på dette link.

Og uanset om forestillingen vinder eller ej, så er den næste anerkendelse allerede kommet. På grund af den store succes vender 'Angutivik tilbage til Danmark i 2020.

Stykket er skrevet af Niviaq Korneliussen og instrueret af Hanne Trap Friis.