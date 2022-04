Angutimmarik og Muusa skal lede U-20 landshold til VM

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 21. april 2022 - 17:44

Angutimmarik Kreutzmann og Muusa Ostermann-Søholm er de nye trænere for U-20 landshold for drenge i håndbold.

Det oplyser Grønlands Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

- Det er Angutimmarik Kreutzmann og Muusa Ostermann-Søholm der skal skabe et stærkt fundament for de fremtidige landshold. Begge har stor erfaring indenfor håndbolden og har begge været tilknyttet herrelandsholdet tidligere, skriver forbundet i en pressemeddelelse.

- Håndboldforbundet har via det internationale håndboldforbundet nu et rigtigt godt udgangspunkt for at realisere vores drømme om at have ungdomslandshold der skal forsøge at kvalificere sig til VM for U-20.

Trænere i højt niveau

Grønlands Håndbold Forbund er stolte over at rekruttere et trænerteam, der har stor erfaring indenfor sportsgrenet. Begge har erfaring i at have deltaget ved VM i håndbold.

- Næste skridt er at udtage en stor trup, hvor de skal se spillerne an og derfra være med til at bygge videre, så vi har et stærkt fundament for vores fremtidige landshold, skriver forbundet.

Grønland er med i den Nordamerikanske pulje, og har dermed mulighed for at kvalificere sig til VM i fremtiden.

VM er målet

- At være en del af et landshold er meget udviklende. Det at skulle præstere på højest mulige niveau under pres, samtidig med at du skal være en god kammerat og ven med dine interne konkurrenter.

Målet er kvalifikation til VM men også at have et bæredygtigt landshold der føder spillere ind til vores seniorlandshold, lyder det fra Grønlands Håndbold Forbund.

Forbundet arbejder også på at finde trænere til kvindernes U-20 landshold. Derfra vil forbundet finde den røde tråd mellem de to landshold, så Grønland spiller på sin egen måde fremadrettet.