Angajo samler ind til trængende

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 25. januar 2022 - 14:31

Kalenderen siger sidst i januar, og det kalder på velgørenhed. I hvert fald hvis man spørger Angajo Lennert-Sandgreen, der blandt andet er kendt som tidligere vært på KNR og for at stå bag figuren Hinnarik.

- Der er desværre børn, der går sultne i seng, især på denne tid af året. Netop på grund af dem vil vi gøre en indsats, skriver Angajo Lennert-Sandgreen i et opslag på Facebook.

Han er den offentlige frontperson i en gruppe, der står bag et indsamlingsinitiativ i hovedstaden. Af opslaget fremgår det, at dem, der vil, kan donere dagligvare i forsamlingshuset i Nuuk mellem klokken 17 og 20 tirsdag aften.

Onsdag vil dagligvarerne blive fordelt og kørt ud til enlige forældre, der har behov for hjælp.

Inspireret af nødråb

Angajo Lennert-Sandgreen fortæller til Sermitsiaq.AG, at det egentlig var hans bekendte John Thorsen, der sidste år fik idéen om at mødes og uddele dagligvare til enlige forsørgere.

Thorsen var inspireret af et opslag på Facebook, hvor en enlig far fortalte, at han havde svært ved at skaffe mad til sine børn.

Folkene bag indsamlingen John Thorsen Angajo Lennert-Sandgreen Kasper Berthelsen René Andersen Pipaluk Lynge-Rasmussen

- Det ramte ham, og han satte gang i indsamlingen sidste år. Nu er vi fem personer, der prøver at gøre det igen. Målet er enlige fædre og enlige mødre, som har behov for et lille bidrag.

- Januar er en lang måned, og sidste år oplevede vi, at det betød rigtig meget for mange, fortæller Angajo Lennert-Sandgreen og fortsætter:

- Det gik op for os sidste år, at der er mange, der ikke har det godt.

Gruppen bag indsamlingsinitiativet. Privatfoto Nuuk-borgeren skriver på Facebook, at alle dagligvare tages imod med kyshånd, men at gruppen fokuserer mest på dagligvare som æg, mælk, toiletpapir, pasta, pålæg, havregryn, sukker, mel, kød, kartofler, kiks og småkager, smør, frugt, ris, salt og peber, brød osv.

Frivillige kan også bringe varer ud

Angajo Lennert-Sandgreen fortæller videre, at han i øjeblikket holder ferie, og bruger tiden på initiativet. Det giver nemlig også noget at hjælpe andre:

- Det er dejligt at hjælpe andre folk. Det giver overskud til livet at hjælpe, siger han og understreger, at han har et håb om, at initiativet kan sprede sig til andre byer på kysten.

Flere virksomheder har meldt sig på banen og vil donere varer. Det drejer sig om Katuaq, Pisiffik, Brugseni, KK Engros, og Nuummi Katersortarfik (forsamlingshuset) lægger lokaler til.

Udover at donere dagligvare, kan interesserede også melde sig til at hjælpe med at køre donationerne ud.

Angajos opslag er i skrivende stund er delt knapt 300 gange og mange er kommet med positive kommentarer. Hvis man trænger til hjælp, kan man skrive til Angajo Lennert-Sandgreen via Facebook.

Sidste år gennemførte gruppen også projektet, og her delte frivillige mad ud til 66 husstande.