Anfører efter Futsal Week: Vi bliver kun bedre

Kassaaluk Kristensen Søndag, 15. januar 2023 - 13:15

En intens uge med flere kampe i futsal er nu overstået efter Grønlands sidste kamp mod Ungarn i dag søndag.

Kampen endte 6-0 til Ungarn. Tilbage står herrernes landshold i futsal og skal nu rejse hjem efter en god uge i Kroatien.

Anfører Patrick Frederiksen mener, at kampene har givet god erfaring for holdet.

- Jeg kan kun sige, at vi har fået masser af spilletid her i Kroatien. Det er kun godt for os som hold. Med den form for kamperfaring, bliver kun bedre, og vil dermed have bedre resultater i fremtiden, siger anfører for landsholdet, Patrick Frederiksen til Sermitsiaq.AG.

Kampe på højt niveua

Grønland vandt til Estland med 2-1 til Grønland fredag.

Lørdagens kamp blev en hård opgør mod Rumænien, der vandt med 2-0.

Grønlands Boldunion roste herrernes indsats i lørdagens kamp mod Rumænien. Grønlandske futsal herrelandshold tabte 2-0 mod Rumænien, men indsatsen vurderes at ligge på højt niveau:

- De spillede mod Rumænien som ligger på verdens futsal rangliste nr. 22 og Grønlands futsal landsholdsspillere gav dem kamp til stregen, og de skulle kæmpe rigtig meget for sejren, skrev KAK på deres Facebookside.

Anføreren er helt enig:

- Vi har spillet mod lande, der er på højt niveau og som har masser af kamperfaring. I de kampe kan vi se, at vi selv er blevet bedre, men at vi stadig har meget arbejde foran os. Vi har vist, at vi kan give enhver modstander kamp til stregen, siger Patrick Frederiksen.