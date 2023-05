Anette Lings stopper som ACB-formand

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 31. maj 2023 - 08:58

Den politisk uafhængige erhvervsorganisation, Arctic Circle Business har lavet formandsskifte, under sin årlige generalforsamling tirsdag den 2. maj. Det oplyser ACB i en pressemeddelelse.

Anette Lings trækker sig tilbage som bestyrelsesformand, mens Sofie Frydenrejn Johansen overtager roret.

- Jeg vil gerne takke af som formand og særligt takke vores samarbejdspartner for et år med stor opbakning og imødekommenhed. Vores medlemmer skal have en gigantisk tak, for med jeres medlemskab sikrer I fundamentet for Grønlands bedste erhvervsudviklingsorganisation, lyder det fra Anette Lings i årsberetningen for ACB.

Ny strategi fremlagt

Til den årlige generalforsamling har Arctic Circle Business fremlagt en ny strategi med den mundrette overskrift: Vision, Mission, Værdier og Formål. I strategien forklares det, at Qeqqata Kommunia ønsker at være den mest erhvervsvenlige region i Arktis.

Der er flere punkter beskrevet strategien:

Vision – Qeqqata Kommunia skal være den mest erhvervsvenlige region i Arktis

Mission A – Styrke samarbejdet mellem erhvervet og det offentlige.

Mission B – Medudvikle eksport, selvforsyning og iværksætteri.

Mission C – Understøtte en attraktiv balance mellem arbejds- og privatliv.

Værdier – Engageret, professionelle, med respekt for kultur og natur

Formål – Have medlemmer i hele regionen. Det sikrer forankring, realisering samt styrkelse af den samfundsbaserede erhvervsudvikling i regionen.

Fortsætter i bestyrelsen

Sofie Frydenrejn Johansen bliver ny formand for Arctic Circle Business og afløser dermed Annette Lings. Arctic Circle Business Selvom Anette Lings vælger at takker af som formand efter tre år på posten, så fortsætter hun i bestyrelsen.

Den nye formand, Sofie Frydenrejn Johansen, der nu sidder som formand for ACB har været selvstændig erhvervsdrivende i to år med arkitektfirmaet Frydnrejn, og har arbejdet med byggeri siden 2015.

- Jeg er stolt og glad over at være blevet stemt ind som bestyrelsesleder. Det seneste år har vi fået konkretiseret vores vision og mission i Arctic Circle Business, hvilken jeg finder utrolig rammende til at skabe grundlaget for udvikling af erhvervslivet i regionen og Grønland, siger den nye formand og udtrykker glæder over tilliden til hende som formand.

Den nye bestyrelse er:

Sofie Frydenrejn Johansen bliver bestyrelsesformand mens Henrik Sachse er næstformand. Magnus R. Elleby, Najannguaq D. Lennert, Jonas Nielsen og Anette Lings er menige medlemmer i bestyrelsen mens Søren Damgaard fra Royal Greenland bliver suppleant.