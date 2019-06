Ane Lone Bagger: USA har mere brug for os, end vi har brug for dem

redaktionen Lørdag, 15. juni 2019 - 09:27

- Præsident Trumps slogan og politiske grundlag er ”America First”, men når USA er her i landet, siger vi ”Greenland First”, og det må hans regering forstå, siger naalakkersuisoq for blandt andet udenrigsanliggender Ane Lone Bagger.

- Naalakkersuisut arbejder for Grønlands interesser, og for at vi skal have mest muligt ud af USA’s tilstedeværelse i Grønland. Vi lægger jord til USA’s aktiviteter, og vi mener, at USA har mere brug for os, end vi har brug for dem, vurderer hun.

- Efter ambassadør Carla Sands besøg i begyndelsen af maj og udenrigsminister Pompeos planlagte besøg er der flere aktiviteter mellem vore to lande, og vi har i øjeblikket besøg af det amerikanske energidepartement, fortæller Ane Lone Bagger.

Ambassadør Carla Sands tilbød øget kommercielt samarbejde, hvad siger Naalakkersuisut til det?

– Der foregår allerede mange ting, og der er øget samarbejde og dialog. Men det er os der lægger gratis jord til amerikanernes aktiviteter her i landet. Derfor er det Naalakkersuisuts politik, at vi skal have gavn og mere nytte af det amerikanske militærs tilstedeværelse. Vi arbejder på at få de tabte servicekontrakter tilbage, og der er en konstruktiv dialog mellem både Naalakkersuisut, den danske administration og amerikanerne om at finde en løsning på dette, siger Ane Lone Bagger og understreger igen:

- Det er Grønland, der lægger jord til amerikanernes aktiviteter, og det skal den grønlandske befolkning og det grønlandske samfund have mere gavn af.

