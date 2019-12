Ane Lone Bagger: Udvalg er orienteret

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 18. december 2019 - 13:59

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, afviser i en kort kommentar Mimi Karlsens og Sofia Geislers påstand om, at udenrigs- og sikkerhedpolitiske udvalg ikke er informeret om den amerikanske interesse i de tre nye lufthavne.

I en kort kommentar til Sermitsiaq.AG afviser Ane Lone Bagger at have holdt oplysninger for udvalget.

- Jeg skal gøre opmærksom på at udvalget er blevet orienteret om den amerikanske interesse i projekterne omkring de kommende lufthavne, herunder ønsket om at se nærmere på lokaliteterne. Dette sker med baggrund i den amerikanske hensigtserklæring fra september 2018, skriver Ane Lone Bagger i en kort kommentar.

Amerikansk interesse

Det kom frem i mandags, at USA undersøger muligheden for at investere i de tre nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq efter Grønlands forespørgsel.

Det fik IA’s medlemmer i Inatsisartuts udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg, næstformand Mimi Karlsen og medlem Sofia Geisler, på tasterne, hvor de kræver mere åbenhed fra Naalakkersuisuts side.

Ifølge KNR’s oplysninger vil der være stillingtagen i februar til næste år.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S), gør dog opmærksom, at hun ikke er vidende om nogen snarlig stillingtagen.

- Jeg vil dog bemærke, at jeg ikke er vidende om en snarlig amerikansk stillingtagen omkring hensigtserklæringen, lyder det fra hende.