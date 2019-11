Ane Lone Bagger skal mødes med USA's udenrigsminister

Walter Turnowsky Tirsdag, 12. november 2019 - 03:54

Onsdag skal udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc) første gang besøge USA's udenrigsminister Mike Pompeo. Ved den lejlighed skal også naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger (S) deltage i mødet. Det erfarer Sermitsiaq.AG fra kilder i udenrigsdepartementet.

Mødet er endnu ikke blevet officielt bekræftet.

Det er første gang, at et medlem af Naalakkersuisut skal deltage i sådan et tiltrædelsesbesøg af en dansk udenrigsminister.

Dette peger i retning af, at Arktis og Grønland er et af de emner, der er på dagsordenen under besøget.

Det var planen, at Mike Pompeo i foråret skulle have besøgt Grønland, men besøget blev aflyst på grund af krisen i Iran.