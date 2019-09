Ane Lone Bagger er i USA

redaktionen Mandag, 09. september 2019 - 15:31

Søndag indledte naalakkersuisoq-medlem Ane Lone Bagger (S) sit besøg i USA.

Hun oplyser nemlig i et paragraf 37-svar til Demokraternes Steen Lynge (D), at hun skal være i USA fra søndag til torsdag.

- Formålet med besøget er, at mødes med repræsentationen for at blive orienteret om aktiviteter og USA's tilgang til Grønland. I Washington D.C. vil jeg desuden være hovedtaler til et seminar om grønlandsk-amerikansk forskningssamarbejde i tænketanken The Wilson Center, skriver Ane Lone Bagger til Steen Lynge.

Havnefaciliteter

Efter møderne i Washington D.C. vil turen gå til Boston, hvor der er planlagt møder med Harvard University's Kennedy School.

- Derefter afsluttes turen med et besøg til Maine, hvor jeg blandt andet skal mødes med The Council on International Educational, og tage forbi havnefaciliteterne som Eimskip benytter samt til et møde med University of Maine, Darling Marine Center, lyder det fra Ane Lone Bagger.