Ane Hansen: Styrket indsats for børn og unge

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 02. januar 2021 - 13:14

Ane Hansen vil gerne fortsætte i borgmestersædet efter kommunalvalget til april.

- Men det er naturligvis op til vælgerne, pointerer hun over for Sermitsiaq.AG.

Hun har tre klare mærkesager til den kommende valgkamp:

Fortsat forbedre og styrke indsats for børn og unge

Sammenhængende styrkelse af økonomisk vækst i form af nye initiativer inden for erhvervsområdet

Administrationen skal mindskes og borgerinddragelsen styrkes

Ane Hansen forklarer, at der gøres et stort arbejde i kommunen med at lave en ny organisation, der er enklere og smidigere og ikke mindst mere borgernær.

Identiteten

- Dermed tættere på vores identitet, kultur og som passer til vores bosætningsmønster, hvilket skal gå hånd i hånd med verdensborgerskabet, forklarer borgmesteren, der understreger, at der i hendes tid er oparbejdet en solid likviditet.

- Vi er gode til at uddelegere ansvar og kompetencer til byer og bygder i tråd med det overordnede ønske om at få nogle mere borgernære beslutninger, mener IA-politikeren.

Hun holder kortene tæt til kroppen med hensyn til, hvordan hun vil føre sin valgkamp, der gerne skulle sikre hende genvalg på den prestigefyldte post.

Naalakkersuisut glemmer bygderne

Ane Hansen er derimod ikke mundlam, når det gælder vurderingen af Naalakkersuisuts støtte i de forgangne år. Hun mener, at Naalakkersuisut har for stort fokus på få store byer og dermed ”glemmer de mindre steder og bygder”.

- Jeg ønsker, at Naalakkersuisut snart melder klart ud om eksempelvis infrastrukturprojekter, som er vigtige for os, så vi kan få startet nye erhverv, fastslår hun og tilføjer:

- Naalakkersuisut skal også i gang med at flytte ansvarsområder tættere på borgerne, der sikres nye boliger og så skal der ske et gevaldigt løft på sundhedsområdet, siger Ane Hansen, der ser frem til, at det store vandkraftværksprojekt i Qasigiannguit kommer i gang.

Fordelingen

Kommunalbestyrelsen i Qeqertalik Kommune består af 12 medlemmer, hvor IA med sine syv medlemmer sidder komfortabelt på flertallet:

Inuit Ataqatigiit:

Ane Hansen

Hans Aronsen

Aqqa Samuelsen

Niels Kristensen

Peter Olsen

Thomas Petersen

Bia A. Broberg

Atassut:

Aja Kristensen

Siumut: