Ane Hansen: Socialområdet har behov for flere midler

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 10. januar 2019 - 17:41

Det var med glæde, at borgmester Ane Hansen på årets første dag så Kim Kielsen på skærmen og hørte ham erklære 2019 for børnenes år for andet år i træk, men hun mangler at se handling bag de flotte ord.

- Som borgmester blev jeg virkelig glad for at høre Formanden for Naalakkersuisuts udmelding om, at 2019 atter skal være ”Børnenes år”. Med denne udmelding burde man kræve, at der følger midler og handling med, skriver hun i en pressemeddelelse.

Ifølge Ane Hansen har kommunerne stadig store problemer med at løse udfordringerne på socialområdet. Hun inviterer Naalakkersuisut til at skabe et bedre samarbejde mellem kommunerne og Naalakkersuisut.

Kommunerne vil være med

Inatsisartut har vedtaget, at der skal udarbejdes en ny national handlingsplan for børn og unge. Det er specielt her, at der skal være et ekstra fokus på samarbejdet mellem kommuner og Naalakkersuisut, mener Ane Hansen.

- Her vil vi fra Kommune Qeqertalik kræve, at kommunerne inddrages fuldt ud i dette arbejde, for vi kommer ikke langt, hvis der blot laves en fin plan til intern brug i selvstyret, skriver borgmesteren.

Ane Hansen opfordrer også Naalakkersuisoq for Socialområdet, Martha Abelsen, til at starte i Kommune Qeqertalik som et forsøgsområde, hvor man kan skabe en bedre sagsbehandling i børnesager.

- Som alle ved sidder sagsbehandlerne i hele landet med alt for mange sager, og vi er nødt til at gå nye veje for at få sagsbehandlernes sagsbunker ned. Vi stiller os gerne til rådighed, faktisk vil vores nye administrationsstruktur være et godt grundlag for en forsøgsperiode, hvor vi i fællesskab målrettet skaber resultater, skriver Ane Hansen.