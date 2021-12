Ane Hansen: Det bliver en anderledes jul

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 25. december 2021 - 15:46

Det har været et anderledes år for borgmester i Kommune Qeqertalik. Det bliver også en anderledes jul for hende og hendes mand. Hun skal nemlig holde jul med sin far, der nu bor på et plejehjem efter, Ane Hansens mor afgik ved døden tidligere i år.

- Min far har holdt flere gode jul for os i de forgangne år, vi holder nu jul sammen med ham. Vi samles ikke som tidligere. Andet kan vi ikke gøre på grund af corona. Jeg ville ønske, vi kunne jul med vores børnebørn, men vi glæder os til næste års jul, hvor vi kan være sammen med dem i stedet. Vi holder en stille jul i år, fortæller Ane Hansen til Sermitsiaq.AG.

Hun husker tilbage på et godt og begivenhedsrigt år. Blandt andet har hun været til loddefangst med sine børnebørn under sommerferien.

Men også politisk har kommunalbestyrelsen opnået flere mål, blandt andet en ny folkeskole i Kangaatsiaq og flere nye lejlighedsbyggerier i kommunen.

Sagsbehandling udfordrer

Ane Hansen erkender, at der har været flere udfordringer på sagsbehandling i socialområdet.

Der er nok udfordringer i samarbejdet melle politiet, sundhedsvæsenet og kommunen i forhold til anmeldelser om børn og unge.

En af de ting, der udfordrer er, at Kangaatsiaq ikke har egen politistation. Her oplever kommunen, at retssikkerheden til tider kan være svækket, og at børn, der har oplevet seksuelt misbrug eller vold ikke får rettidig hjælp.

Endvidere finder borgmesteren, at der er lang tid til at nå frem til diagnoser, når børn har psykiske sygdomme. Hun finder det vigtigt, at sagsbehandlingen på de to områder bør gå hurtigere, så børn får hjælp i god tid.

Flere byggerier i gang

Til gengæld går det rigtig godt med byggeriet i kommunen.

- Hvad er lykkedes i 2021?

- Byggeri af kommunale lejligheder, og planlægning af flere andre byggerier. Vi har også igangsat byggeri af ældreboliger og byggeri af boliger til personer med handicap efter 30 års venten. Samtidig har Qeqertalik Business Council haft en god start, og ungerådgivningen har fået en kompetent medarbejder. Ansættelser af kommunaldirektør og økonimidirektør er også noget, som gavner hele kommunen, siger Ane Hansen.

- Hvad er dit budskab til borgerne her i slutningen af 2021?

- Jeg vil gerne sige tusind tak til borgernes opbakning omkring vores nye kommunale struktur og dets udvikling. Jeg er glad for borgernes engagement i høringer omkring kommunens fremtidige struktur og arbejdsgange, siger Ane Hansen.

Borgmesteren er også stolt over at borgerne udøver sport og holder sund livsstil. Når det er sagt, så ønsker borgmesteren mere engagement i folkeskolen:

- Jeg ønsker mere engagerede forældre, der har indflydelse i folkeskolen. Vi skal sætte fokus på mindre fravær og arbejde for bedre karakterer i folkeskolen. Jeg ønsker også godt samarbejde med forældre så vi kan mindske mobning, siger hun.

Også har hun en bøn til forældre, så unge afholder sig fra alkohol, hashrygning og gambling.

Hun har tre ting, som hun vil prioritere i sit politiske arbejde i 2022.

Det er som følger: