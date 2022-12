Ane Hansen: 2022 blev børnenes år

Kassaaluk Kristensen Søndag, 25. december 2022 - 15:33

Året 2022 er ved at være omme. Sermitsiaq.AG har spurgt borgmestrene om, hvordan året er gået for deres kommune, og hvad kommunalbestyrelsernes mål for det nye år er. Her kan du læse borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansens (IA) svar.

I Kommune Qeqertaliks kommunalbestyrelse har fokus været på at sætte gode rammer for kommunens yngste borgere i 2022. Blandt andet har Kommune Qeqertalik indviet den nye folkeskole i Kangaatsiaq og en ny daginstitution i bygden Niaqornaarsuk.

Samtidig sætter kommunen en ekstra indsats i forhold til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn, da undersøgelser viser, at der stadig er store grupper i befolkningen, der har oplevet seksuelle krænkelser.

- Undersøgelser viser desværre, at en stor andel af den voksne befolkning har oplevet seksuelle overgreb. Og problemet er stadig aktuelt for den yngre generation. Vi sætter derfor ekstra ind i forhold til forebyggelse, og har fokus på behandling af ofre for seksuelle overgreb i MISI, forklarer borgmester Ane Hansen (IA).

Børnenes repræsentanter valgt

Kommune Qeqertalik har som den eneste kommune etableret børnenes repræsentanter, der skal bistå kommunalbestyrelsen i deres arbejde i børne- og ungeområdet. Ane Hansen påpeger, at andre kommuner har set initiativet som en inspiration til at gøre det samme.

Udover de mange tiltag omkring børn og unge i kommunen, ønsker hun at viderebringe et budskab til kommunens borgere om at være eksemplariske rollemodeller for børnene.

- Det er nødvendigt at vi alle samarbejder om at ændre på vores adfærd, da det ellers går ud over vores børn. Dårlig adfærd og levemåde gør ikke kun ondt for børnene, men kan også koste dyrt i deres voksenliv, såvel som for borgeren og for kommunen, siger borgmesteren.

10-årsplan i sigte

Udover tiltag indenfor børneområdet, har kommunen også haft stor fokus på erhvervslivet i Qeqertalik. Borgmesteren beretter, at turismebranchens udvikling i kommunen helt klart kan mærkes, og at fokusset stadig vil ligge på udvikling af erhverv og turisme de næste år.

Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen, bruger juledagene med sin familie og børnebørn.

Til næste år vil kommunalbestyrelsen arbejde med en 10-årsplan for kommunens udvikling, håndtering af dagrenovation og udvikle bedre rammer for børn og unge i kommunen.