Ane Hansen kræver landsdækkende beredskab

Walter Turnowsky Torsdag, 15. august 2019 - 17:57

Vi kommer til at se flere store naturbrande i de kommende år, da den globale opvarmning fører til stadig hyppigere og omfattende perioder med tørke. Det vurderer borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen (IA).

- Dette mærker vi også meget tydeligt i vort land, både i bosteder, dyr- og fangstområder.

Hun mener, at de lokale beredskaber nu må suppleres med et landsdækkende af slagsen.

- Det er nu på tide at opfordre landspolitikerne til at danne et samarbejde på landsplan, der strækker sig udover de lokale beredskabsplaner, der allerede er beskyttet af beredskabsfolk. Derved vil der være mulighed for at oprette et beredskabs, der kan slukke tørre og brændende arealer i hele landet, på kort og langsigtet plan.

Hurtigere fælles indsats

- Vi mangler personer, der har ekspertise viden om brandslukning og materialer til at slukke større arealer i vort land, siger hun.

- Vi har kunnet se at det er blevet nødvendigt for os at sende vores brandfolk fra Kommune Qeqertalik til Qeqqata Kommunia for at hjælpe med at slukke den store brand i arealet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

- Derfor er det nødvendigt at starte udarbejdelsen af en fremtidsplan, der kan igangsættes fælles hjælp under lignende situationer på et tidligere tidspunkt

- Vi grønlændere har jo et meget tæt forhold til naturen, der også har relationer til vores kultur, derfor er det blevet nødvendigt at udarbejde en fælles beredskabsplan for at sikre vores brug af naturen.

Tirsdag blev der sendt 38 personer og masser af materialer fra Danmark til Sisimiut, for at hjælpe med slukningen af den store brand ved Kangerluarsuk Tulleq