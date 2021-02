Ane Hansen om dobbeltvalg: Det bliver nok lidt rodet

Merete Lindstrøm Fredag, 26. februar 2021 - 09:44

Kommune Qeqertalik har længe forberedt sig til kommunalvalg, bygdebestyrelsesvalg og valg til menighedsråd den 6. april. Men efter Inatsisartutvalget er blevet føjet til listen er der blevet mere at se til.

- Vi har forberedt vores del af valget grundigt, og det er på plads alt sammen, siger borgmester Ane Hansen til Sermitsiaq.AG.

Hun fortæller at kommunen allerede har taget højde for coronasituationen, og at de har en kampagne på vej der skal forhindre for mange mennesker ved valgstederne på én gang.

- Vi vil opfordre folk til at brevstemme. Det vil forebygge problemer, hvis der opstår coronasmitte og kan hjælpe dem, som er bange for at komme til valgstederne, når der kommer mange mennesker på samme tid, siger hun.

Udfordrene for kandidater og befolkning

Borgmesteren er godt klar over, at der også vil blive en stor opgave i at hjælpe vælgerne med adskille kommunale anliggender fra landspolitik.

- Det bliver nok lidt rodet, vil jeg forestille mig. Også for de kandidater der skal kommunikere om, hvad de vil arbejde for. Selv politikere kan have svært ved at skelne ansvarsområder fra kommuner til Inatsisartut, siger Ane Hansen

Hun understreger, at politikernes opgave i høj grad bliver, at fortælle folk, hvad der er kommunens ansvarsområder. Borgmesteren håber, at det kan øge valgdeltagelsen til kommunalvalget, når folk alligevel skal ned og stemme til Inatsisartut.