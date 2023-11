Anders Friis opfordrer: Publikum skal have samme gejst som i juni

Kassaaluk Kristensen Søndag, 26. november 2023 - 12:54

Råb, hujen, trommer og signalhorn.

Hvem husker ikke den stemning, som grønlandske publikum har skabt i Inussivik i juni i år, da Grønland kamp efter kamp kom tættere på kvalificering til verdensmesterskaberne i håndbold.

Under hele turneringen har publikum ikke mistet deres håb om, at kvindelandsholdet kan klare sagerne, og vinde billetten til VM i håndbold 2023.

- Vi vil så meget gerne se den samme gejst og den samme entusiastiske energi, ligesom vi var i Nuuk i sommers. Når vi ser den samme gejst fra vores landsmænd der er i Norge, så bliver vi meget lykkelige, understreger landstræner Anders Friis.

En hurtig tjek viser, at der allerede er udsolgt for de 180 publikumpladser for alle tre kampe, der er særskilt reserveret til Grønlands publikum.

Fejr små sejre med os

Landstræner Anders Friis er efterhånden en rutineret peptalker til landsholdet. Mantraen er, at landsholdet skal glæde sig over alle de små sejre under kampene i de indledende kampe.

Og det samme gælder publikum:

- Vi ser gerne, at publikum glæder sig over alle de små sejre undervejs med os. Det gælder om at fejre hver redning, hvert et mål og hver tackling. Giv den samme energi, som I har givet til landsholdet under kvalifikationen, siger Anders Friis.

Han understreger, at det sagtens kan blive til en hård prøvelse rent mental for de mange håndboldfans, der snart tager til Norge, når Grønland møder så gode håndboldlande som Norge, Østrig og Sydkorea.

- Det er jo nærmest en umulig opgave at møde overmagten. Men min opfordring er, at publikum støtter os på bedste vis og vi glæder os rigtig meget til at møde publikum i Norge, siger han.