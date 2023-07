Andenviolin er godt nok

Christian Schultz-Lorentzen politisk kommentator og chefredaktør for AG Mandag, 31. juli 2023 - 07:29

Erik Jensen må føle sig som en politisk feltmarskal, når han ser ud over Siumut-landskabet her til morgen. I går vandt han en overbevisende sejr med 39 ud af de 68 stemmer ved formandsvalget i Siumut.

Den genvalgte partigeneral dokumenterede, at han har bedre tag i partimedlemmerne end flere politiske iagttagere vurderede forud for landsmødet. Mange forventede et tæt løb mellem Erik Jensen og Kim Kielsen, præcist som ved formandsvalget i 2020.

Men sådan lagde kortene sig ikke. Siumuts tidligere formand og regeringschef gennem syv år, Kim Kielsen, måtte tage til takke med blot 13 stemmer, mens partiets unge værdi- og selvstændighedskriger, folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam, høstede 16 krydser.

Tilfredse med koalitionen

Med valget af Erik Jensen er meldingen fra Siumuts landsmøde klokkeklar. Medlemmerne er tilfreds med hans lederskab. Koalitionssamarbejdet med IA har nok knaster, men fungerer i al væsentlighed og bør fortsætte. Det var i hvert fald Erik Jensens egen vurdering umiddelbart efter valgsejren.

Endelig har medlemmerne vist, at partiet er klar til at spille andenviolin, selv om Siumut er det parti under Hjemmestyret og Selvstyret, der har haft posten som regeringschef længst tid. Den evindelige snak om Siumuts absolutte selvforståelse som det ledende parti i alle regeringskonstellationer, fik en torpedo.

Samarbejdet med IA fungerer på et niveau, der ikke giver grund til at udfordre koalitionens skæbne. Siumut kan også spille andenviolin, når det gælder posten som formand for Naalakkersuisut.

Økonomi før selvstændighed

Nok afslører landsmødet, at Siumut ønsker mere fart på hastigheden mod selvstændighed og egentlig statsdannelse, men slutspurten skal først sættes i gang, når økonomien og samfundsforholdene tillader det.

Mellemregningerne kan der ikke hoppes over. En af de økonomiske løftestænger på vej mod målet skal være indtægter fra råstofsektoren. Derfor ændrede Siumuts sit partiprogram, så der kan startes minedrift overalt – også med uran som biprodukt - så længe alle betingelser til sundhed, miljø etc. er overholdt.

Tidligere stod der blot, at partiet gik ind for minedrift i Kuannersuit og Kringlerne, hvor der var projekter på vej med uranudvinding som biprodukt.

Uran kan blive afgørende igen

Det store spørgsmål er i skrivende stund, om det er en ændring, som Siumut vil have skrevet ind i koalitionsaftalen. Næppe. Det flugter ikke med Erik Jensens udmelding om, at han forventer, at koalitionen fortsætter. Forbuddet mod uranudvinding er politisk hjerteblod for IA, der havde emnet som sit bærende valgtema og som var primusmotor i vedtagelsen af den efterfølgende uranlov.

Men næste gang, der er udskrives valg til Inatsisartut – og det skal holdes inden for to år – vil uran kunne blive et af de valgtemaer kombineret med selvstændighedsønkset, som kan bidrage til, at Siumut måske vrister regeringslederposten fra IA. Selvstændighed kommer ikke af sig selv. Det koster at gøre sig uafhængig af Danmark.