Anbringelser: Børn i plejefamilier klarer sig bedre

Kassaaluk Kristensen Fredag, 02. december 2022 - 07:45

En tryggere opvækst for alle børn, uanset om de bor hjemme eller er anbragt uden for hjemmet. Det er, hvad Naalakkersuisuts mål er med handlingsplanen for det forebyggende arbejde i familier, som naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Mimi Karlsen (IA) præsenterede i sidste uge.

Det overordnede mål er, at antallet af anbragte børn, der nu ligger på omkring 750 børn, skal nedbringes frem mod 2030. Mimi Karlsen uddyber over for Sermitsiaq.AG, at målet i sig selv ikke er at spare penge på anbringelser af børn, men at flere børn skal have en tryg barndom og dermed får bedre grundlag for at klare sig godt som voksne.

- Det er et kæmpe indgreb for barnet, når det anbringes uden for hjemmet. Derfor skal vi starte arbejdet med forebyggelse så tidligt som muligt for at undgå anbringelser uden for hjemmet, forklarer Mimi Karlsen til Sermitsiaq.AG.

Plejefamilier frem for døgninstitution

Naalakkersuisoq for børn, unge og familier understreger, anbringelser udenfor hjemmet for børn ikke kan undgås i nogle af tilfældene. Men når det sker, så skal de personlige omkostninger for børn minimeres så meget som muligt.

- Vi kan aldrig helt undgå anbringelser. Men erfaringer viser, at børn, der bliver anbragt i plejefamilier, klarer sig bedre i voksenlivet, end børn der var anbragt i døgninstitution, siger Mimi Karlsen.

Børn i plejefamilie får bedre kontakt til deres omsorgsgivere, mens erfaringen i døgninstitutionerne er, at der generelt er stor udskiftning af personale.

Hun understreger, at en del af arbejdet fremover vil være flere aflastningsmuligheder for plejefamilier og bedre udredning af børn før anbringelse.

Bedre udredning

Ifølge naalakkersuisoq er der dog risiko for, at børn der er anbragt i plejefamilie, risikerer at skifte plejefamilie undervejs. Naalakkersuisoqs tal viser, at det sker for hele 54 procent af børn, der er anbragt i plejefamilie. Det skyldes, at kompetencer hos de familier, som modtager børnene, ikke altid matcher børnenes behov.

- Der har vi allerede igangsat et rejsehold, der bistår kommunerne i sagsbehandling af børns udredninger og handleplaner. Med en bedre udredning kan vi sikre, at børn flytter til plejefamilier med de rette kompetencer til at tage sig af dem, lyder det.

Handlingsplanen, som naalakkersuisut har præsenteret, indeholder en række tiltag, hvor nogle har været igangsat længe, mens den også indeholder nyere tiltag, der retter skarpt ind på forebyggelse, sagsbehandling, anbringelse samt behandling til forældre med det formål, at børn så vidt muligt kan komme hjem til egne forældre igen.