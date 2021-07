Anbragte børn får mere vanskelige adfærdsproblemer

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 06. juli 2021 - 11:45

Anbragte børn og unge får stadig sværere og mere komplekse vanskeligheder. Også efter, de er blevet anbragt uden for hjemmet.

Det fastslår årsberetning for 2020 fra departementet for børn, unge og familier, som har udarbejdet et sammendrag af alle døgninstitutioners årsberetninger.

Stadig flere beboere har adfærdsforstyrrelser samt psykiske og sociale problemer, der ligger ud over den primære årsag til anbringelse på døgninstitution, lyder konklusionen i indledningen af årsberetningen.

Omsorgssvigt og misbrug

Mange af de anbragte børn og unge på døgninstitutioner kommer ifølge årsberetningen fra hjem med omsorgssvigt, overgreb og misbrug. Og ofte har børnene og de unge ikke lært normale normer hjemmefra.

- Denne udvikling stiller krav til personalets kompetencer. Der er behov for en øget grad af specialiseret pædagogisk viden, lyder det beskrevet i døgninstitutionernes årsberetning for 2020.

Det oplyses endvidere, at socialstyrelsen arbejder med tiltag for døgninstitutioner med fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere.

Belastende arbejdsplads

Grønland har i alt 22 døgninstitutioner med plads til omkring 325 børn og unge. 11 døgninstitutioner er drevet af Selvstyret, mens ni er selvejende institutioner og yderligere tre er kommunalt drevet.

En overskyggende udfordring, som døgninstitutioner har er, at der visse steder er en stor gennemstrømning af medarbejdere, lyder konklusionen i socialstyrelsens årsberetning for døgninstitutioner.

Til trods for udfordringer med fastholdelse af medarbejdere, så har døgninstitutionen et godt redskab til at skabe tilknytning mellem børn og personale. Det er naturen, fortæller departementet i årsberetningen.

- Børnene finder ofte ro i naturen, hvilket kan skabe rum for samtaler, der ellers er svære at få åbnet op for. Naturen er på den måde en velegnet ramme for arbejde med kommunikation, ansvar, anerkendelse og relationer, skriver departementet i sin årsberetning.

Svingdør ved institutioner

Endvidere er der mangel på uddannet arbejdskraft.

- Én institution fortæller, at det er en vedvarende udfordring, at medarbejdere siger op grundet beboeres udadreagerende adfærd. Øget viden om børnenes udfordringer og grundene til deres adfærd kan være en måde at klæde medarbejderne bedre på til at håndtere udadreagerende adfærd, skriver departementet i årsberetningen.

I årsberetningen oplyses det, at døgninstitutioner har et øget ønske om kompetenceudvikling for medarbejderne, og at socialstyrelsen derfor har fokuseret indsatser på området.