Analytiker: USA kan have lagt pres på Grønland

Det kan meget vel være amerikansk pres, der er den egentlig årsag til, at China Communication Construction Company (CCCC) nu har trukket sig fra lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat.

Det vurderer lektor Jon Rahbek-Clemmensen overfor avisen Sermitsiaq.

USA har gentagne gange givet udtryk for, at man har stor betænkeligheder ved kinesiske engagementer i Grønland.

Senest skete det ved udenrigsminister Mike Pompeos tale ved Arctic Råds møde i Finland tidligere i år. Her advarede han i utvetydige vendinger midoKinas aktiviteter i Arktis.

Ligeledes gjorde ambassadør Carla Sands det tydeligt under Future Greenland, at USA opfatter enhver kinesisk aktivitet i Grønland som en mulig sikkerhedsrisiko.

- Det kinesiske China Communication Construction Company kan have en frygt for, at den amerikanske og den danske regering kan have lagt et poliisk pres på Naalakkersuisut og Grønlannds Selvstyre og det selvstyrekontrollerede Kalaallit Airports, så CCCC ikke ville kunne vinde opgaven på at bygge lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Det har sikker været inde i overvejelserne hos CCCC, når de nu trækker sig fra budrunden, siger Jon-Rahbek Clemmensen til avisen Sermitsiaq.

Ganske vist har statsminister Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med underskrivelsen af lufthavns aftalen sagt, at han ikke har nogen indvendinger mod en kinesisk entreprenør.

- En ting er, hvad statsministeren siger officielt, fordi den danske regering skal tænke på Danmarks forhold til Kina. Men uofficielt kan det godt være, at regeringen har lagt pres på Grønland under processen.

